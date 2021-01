Stiri pe aceeasi tema

- Daca ar dispune de o suma mare de bani și ar dori sa economiseasca, 28% dintre români i-ar investi în educația proprie sau a membrilor familiei, 23% dintre respondenți ar depune banii la banca, 16% ar avea inițiative antreprenoriale și 10% ar cumpara valuta, restul fiind utilizați în…

- Majoritatea celor care au participat la ancheta sociologica considera ca Executivul nu a informat corect populația in privința COVID-19, potrivit unui sondaj de opinie realizat in perioada 18-21 decembrie de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES).Doar aproximativ 1 roman din 5 are incredere…

- Ziarul Gandul a publicat fotografii de la intalnirea dintre liderii PSD, Ciolacu și Dancu, și liderul partidului AUR, George Simion. Conform sursei citate, intalnirea s-ar fi desfașurat la o adresa din Bulevardul Primaverii, din București. Acolo are sediul IRES (Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie),…

- Dan Jurcan, director de cercetare la Institutul Roman de Evaluare și Strategie (IRES) susține ca daca presa ar fi informat mai mult, AUR ar fi caștigat mai mult.Dan Jurcan a explicat analiza IRES pe grupe de varsta, studii și mediu a votanților partidelor intrate in Parlament. ”Fenomenul AUR și…

- Dan Jurcan, director de cercetare la Institutul Roman de Evaluare și Strategie (IRES), explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, din perspectiva sociologului, cum a reușit AUR sa creasca atat de rapid in campania electorala și sa intre in Parlament cu peste 9% dintre voturile romanilor, fara ca presa…

- Bancile din Romania au acordat populatiei si companiilor credite noi in valoare de 67,42 miliarde lei, in primele zece luni ale anului 2020, ceea ce reprezinta aproape un sfert din soldul creditului neguvernamental aferent lunii octombrie, potrivit datelor transmise de Asociatia Romana a Bancilor (ARB).…

- Volumul creditelor noi acordate de banci populației și companiilor in șase luni de la debutul pandemiei COVID-19 se ridica la 38,5 miliarde de lei, ceea ce reprezinta 14% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii august 2020, anunța Asociația Romana a Bancilor, potrivit Mediafax.In…