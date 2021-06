Stiri pe aceeasi tema

- Doar 6 din 10 romani considera ca micul dejun este important si tind sa petreaca nu mai mult de 10 minute pentru pregatirea micului dejun in timpul saptamanii. Cu toate acestea, in weekend dedica mai mult timp (peste 15 minute) pregatirii micului dejun. In Romania, micul dejun (32%) si gustarea intermediara…

- "Niciun urs nu valoreaza mai mult ca viata unui om. In judetul Covasna, problema ursilor este scapata de sub control. Animalele intra in gospodarii, distrug bunuri si pun in pericol viata oamenilor. Din pacate, nu avem cadrul legal adecvat pentru a gestiona aceasta situatie, pentru ca "ecologistii de…

- Un nou studiu realizat de oamenii de știința din Marea Britanie arata ca orice cantitate de alcool consumata dauneaza creierului. Cercetatorii au constatat in noul studiu ca tot consumul de alcool poate fi daunator creierului, chiar daca bauturile sunt consumate moderat. Indiferent de cantitate, alcoolul…

- Mai mult de un sfert din cetațenii adulți ai Uniunii Europene nu va accepta vaccinul anti-Covid, arata un studiu realizat la nivel european de Eurofound și dat publicitații joi. Rezultatele acestuia sugereaza o legatura puternica intre respingerea vaccinarii și consumul de social media, mai ales atunci…

- Ion Minzina, președinte PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș: ”In mandatul scurt al lui Vlad Voiculescu de ministru al Sanatații am asistat la scene de groaza, nedemne de Romania secolului XXI: pacienți care ard de vii in spitale, bolnavi abia operați evacuați din spital in miez de noapte, oameni…

- Carnea procesata, un adevarat PERICOL pentru sanatate. Ce spun nutriționiștii Carnea procesata, alaturi de tigari si alcool, este inclusa in categoria cancerigena pentru oameni. Aproape toti romanii consuma carne saptamanal, insa nu foarte multi stiu cat de periculoasa este. Cu fiecare 150 de grame…

- Rezultatele unui nou studiu sugereaza ca, in timpul sarcinii, persoanele care au consumat o cantitate moderata de cofeina tind sa aiba sugari cu greutate mai mica la naștere. Atat Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor (ACOG), cat și alte organizații sau instituții sanitare considera…

- Senatorul USR PLUS Simona Spataru a declarat, luni, ca plenul Senatului a adoptat un proiect de lege prin care a fost abrogata pensionarea anticipata a magistratilor, precizand ca sistemul de justitie "are nevoie de a nu fi presat", informeaza Agerpres. "Am avut (pe ordinea de zi a plenului…