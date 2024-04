Stiri pe aceeasi tema

- Studiu național realizat la cererea Vodafone Peste doua treimi dintre romani au auzit de cazuri de violența domestica in ultimul an, insa doar 4% au acționat in acest sens și au alertat autoritațile, se arata intr-un studiu național realizat la cererea Fundației Vodafone despre modul in care este perceput…

