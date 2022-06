Stiri pe aceeasi tema

Poluarea aerului cu particule fine, legata in principal de arderea combustibililor fosili, reduce speranta de viata in medie cu peste doi ani la nivel mondial, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza AFP.

Doi romani au murit miercuri in Spania și alți 3 sunt grav raniți in urma unui accident rutier produs in sudul țarii.

Aproape 300 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu doza a patra, in prima zi cand aceasta a fost disponibila, anunța Ro-Vaccinare. Autoritațile anunța și lista medicilor de familie care au contract cu CNAS pentru vaccinarea impotriva COVID-19.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, indeamna credinciosii sa participe la recensamantului populatiei si locuintelor, subliniind ca acesta reprezinta un prilej de declarare a identitatii etnice, lingvistice si religioase.

Circa 70% dintre romani nu stiu care sunt consecintele financiare pe care le-ar avea decesul, imbolnavirea sau implicarea lor intr-un accident, arata cel mai recent studiu Aegon, realizat anul acesta impreuna cu Reveal Marketing, potrivit unui comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

Internationalul roman Radu Dragusin, fundasul echipei italiene Salernitana, figureaza pe locul 38 in topul celor mai buni 100 de tineri fotbalisti Under-21 din Europa, stabilit de CIES Football Observatory, informeaza cotidianul Tuttosport, citat de Agerpres.

Aproape 50% dintre turistii romani planuiesc sa-si faca si anul acesta vacanta in tara, iar printre destinatiile vizate se numara litoralul romanesc, Transilvania, Maramures si Delta Dunarii.

Unul dintre misterele istoriei perioadei medievale tarzii este motivul pentru care vikingii au parasit sudul Groenlandei, la inceputul secolului al XV-lea. Desi, potrivit opiniei generale, motivul a fost o scadere a temperaturilor, un nou studiu indica, de fapt, o alta cauza: seceta, informeaza EFE.