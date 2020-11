Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat a anuntat, joi seara, ca Guvernul a discutat, in prima lectura, o OUG care sa permita absolventilor de Medicina inscrisi la Rezidentiat sa poata lucra in spitale cu pacienti cu coronavirus, sub supraveghere. De asemenea, Arafat a anuntat ca se are in vedere si cooptarea a 3.000…

- Guvernul a aprobat joi, in prima lectura, o Ordonanța de Urgența care va da dreptul de libera practica, temporara, medicilor absolvenți ai facultaților de Medicina și medicilor rezidenți, astfel incat ei sa poata sa lucreze in spitale și sa asiste in secțiile in care sunt ingrijiți bolnavii de Covid-19. …

- Guvernul a discutat, joi seara, in prima lectura, o ordonanța de urgența care ofera studenților la medicina 2.500 de lei pe luna pentru a se inscrie voluntari sa ingrijeasca pacienți COVID-19 și sa ajute personalul medical din spitale, a anunțat șeful DSU Raed Arafat.Citește și: Ungaria iși…

- Ziarul Unirea DSVSA Alba, un partener de incredere al medicilor veterinari de libera practica imputerniciți Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba este un partener de incredere al medicilor veterinari de libera practica imputerniciți, in toate privințele, de la respectarea…

- 20 de studenti din anii terminali ai Universitatii de Medicina si Farmacie din Timisoara vor lucra ca voluntari in Ambulatoriul... The post Studentii voluntari de la Medicina vor lucra in Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- In contextul epidemiologic complex traversat in ultima perioada și a creșterii numarului de pacienți cu suspiciune sau diagnostic de infectare cu COVID-19, studenții Facultații de Medicina din Sibiu s-au alaturat, ca voluntari, personalului medical din Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu. Au…

- ”Direcția de Sanatate Publica a județului Sibiu face apel la medicii rezidenți cu pregatire in Centrul Universitar Sibiu și la studenții de la Facultatea de Medicina Sibiu pentru ca, prin acțiuni de voluntariat, sa participe la anchetele epidemiologice și la activitatea de informare a populației prin…

- Inscrierile la concurs se fac la sediul unitații de invațamant, in termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului (6 septembrie), iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 și 90 de zile de la publicarea in „Viața medicala", potrivit unui anunț publicat de Ministerul Sanatații.…