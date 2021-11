Studenții din Timișoara merg prin județ pentru a convinge oamenii să se vaccineze Universitatea de Vest din Timisoara si Spitalul Militar colaboreaza intr-un proiect in care studentii de la Asistenta Sociala vor insoti echipele mobile de vaccinare in judet. Rolul studentilor este de a sta de vorba cu oamenii si de a-i convinge ca vaccinarea este benefica. Studentii de la UVT vor sprijini echipele medicale de vaccinare de la Spitalul Militar in localitatile din Timis unde vor merge incepand cu aceasta saptamana. Echipe de studenti si cadre didactice de la Departamentul de Asistenta Sociala din cadrul Facultatii de Sociologie si Psihologie din UVT vor face activitati de consiliere… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

