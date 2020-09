Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, au declarat autoritatile locale, in conditiile in care epidemia ia amploare in toata tara. Cel putin 41.600 de persoane au murit in…

- Unii artiști iși fac tot mai multe tatuaje, Lidia Buble vrea contrariul: sa le ștearga. Astfel, artista a trecut pragul tatuatorului pentru a ”uita de trecut”, deoarece nu se mai regasește in desenul respectiv de pe piele. Lidia Buble incearca sa il elimine pe Razvan Simion, complet? In ultimele luni,…

- Autoritatea pentru sanatate publica din Suedia a aprobat joi propunerea guvernului de a creste limita pentru publicul evenimentelor mari de la 50 la 500 de persoane, a anuntat epidemiologul-sef Anders Tegnell, citat de dpa.Oficialul a aratat ca numarul celor prezenti poate fi mai ridicat decat…

- Surse din cadrul ANP au dezvaluit, pentru Gandul, ca specialiștii in materie de boli mintale, dar și educatorii din sistemul penitenciar, ii acorda o mare atenție Magdalenei Șerban. Desinuta este sub tratament medicamentos permanent, pentru a preveni eventualele acte de violența, dar este…

- Tanara a comis fapta pe cand avea 19 ani. Se intampla pe 19 septembrie 2018, atunci cand, alaturi de mama sa, tanara circula cu o masina pe sensul de mers Targu Frumos spre Iasi. In localitatea Letcani, in dreptul unei treceri de pietoni, tanara a observat o masina oprita pe banda de la margine. Nu…

- Sore a luat o decizie importanta in viața sa. Cantareața impreuna cu familia ei a hotorat ca in aceste zile sa se mute pentru prima oara la casa. Vedeta este foarte emoționanta și le-a marturisit fanilor ce simte in aceste momente.