Struț, descoperit de polițiști într-un apartament. Ce au constatat specialiștii de la DSV Polițiștii au gasit, astazi, intr-un apartament, un locatar mai puțin obișnuit – un struț. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat, sambata, ca intr-un bloc situat la marginea orașului Drobeta-Turnu Severin este ținut un struț. Polițiștii din Drobeta-Turnu Severin și reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor, impreuna cu reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare, au facut […] Articolul Struț, descoperit de polițiști intr-un apartament. Ce au constatat specialiștii de la DSV a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un mehedintean in varsta de 30 de ani a fost amendat, sambata, dupa ce politistii au gasit in locuinta sa un strut.Inspectoratul de Politie Judetean Mehedinti a fost sesizat ca un strut se afla tinut intr un bloc de locuit situat la marginea orasului Drobeta Turnu Severin.La fata locului s au deplasat…

- Politistii din Mehedinti i-au pus in vedere barbatului sa intre in legalitate cu pentru detinerea legala a strutului. „La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Drobeta-Turnu Severin și Biroul pentru Protecția Animalelor, impreuna cu reprezentanți ai Direcției Sanitar…

- Un mehedințean de 30 de ani a fost amendat, astazi, dupa ce polițiștii au gasit in locuința sa un struț. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat ca un struț se afla ținut intr-un bloc de locuit situat la marginea orașului Drobeta-Turnu Severin. La fața locului s-au deplasat polițiști…

- Politistii s-au autosesizat si fac verificari dupa ce o intrecere ilegala de masini, desfasurata in noaptea de miercuri spre joi, pe autostrada A4 – ruta ocolitoare a municipiului Constanta, intre Agigea si Ovidiu, a fost transmisa in direct pe Facebook, potrivit Agerpres. In filmulet apar mai multe…

- Dupa ce și-a gasit cainele mort, vecinul barbatului a sesizat autoritațile.„Politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma, cainele (din rasa comuna) fiind gasit mort in fata curtii proprietarului animalului. Cazul a fost preluat de politistii Biroului pentru…

- Ieri, 23 decembrie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, sprijiniți de polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara in Baia Mare la adresa unui barbat. In urma activitaților desfașurate, polițiștii au identificat și ridicat…

- Un barbat din Ocna Mureș a fost atacat, vineri, 3 decembrie de doi caini, pe o strada din oraș. Deși cainii se aflau cu stapanul, acesta nu i-ar fi supravegheat, potrivit ziarului local Alba24. In urma atacului, barbatul are nevoie de peste 10 zile de ingrijiri medicale, iar stapanul celor doi caini…

- Polițiștii baimareni de la Biroul de Ordine Publica și cei ai Biroului de Investigații Criminale continua acțiunile de control in Piața Izvoare din municipiu pentru prevenirea faptelor de incalcare a legislației in domeniul comerțului și pentru menținerea ordinii și liniștii publice. ”Astfel, ieri 26…