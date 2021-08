Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de salubrizare de la Romprest a ramas blocata in asfalt in București, dupa ce strada pe care circula s-a surpat. S-a intamplat pe strada Transilvaniei din Sectorul 1. Din imaginile primite de la un telespectator se poate vedea clar cum una dintre roțile din spate ale camionului de salubrizare…

- Un incident grav a avut loc joi in Capitala. Un copil de 11 ani a fost ranit dupa ce o bucata din tencuiala unui bloc a cazut peste el. Incidentul a avut loc pe Șoseaua Alexandriei, in Sectorul 5. Martorii spun ca tencuiala s-a desprins de la un balcon aflat la etajul 6. La fața locului a ajuns o ambulanța,…

- Victorie de etapa pentru compania de salubrizare in razboiul gunoaielor din Sectorul 1: Romprest Service a caștigat in instanța anularea uneia dintre amenzile primite de la Poliția Locala, pentru modul cum a gestionat problema deșeurilor. Este vorba de o acțiune de la finalul anului trecut. „Anuleaza…

- O mașina a fost cuprinsa de flacari, vineri dimineața, chiar in fața Direcției de Inmatriculare a Vehiculelor, in zona Pipera din București, informeaza Antena 3. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in fața Direcției de Inmatriculare…

- O butelie dintr-o mașina a explodat in București, langa o benzinarie, pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, sunt doua victime, una dintre ele fiind declarata decedata.Potrivit ISU București, in autoturism se aflau doi tineri, in varsta de 26 și 27 de ani.Un alt tanar,…

- O butelie dintr-o mașina a explodat in București, langa o benzinarie, pe strada Brașov din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, sunt doua victime, una dintre ele fiind in stare grava.Potrivit ISU București, in autoturism se aflau doi tineri, de aproximativ 27 de ani. Unul se afla in stare…

- O mașina de model Citroen a fost suprins de flacari pe strada Calea Ieșilor din capitala. Incidentul s-a produs in dimineața zilei de azi. Informația a fost confirmata de ofițera de presa al IGSU, Liliana Pușcașu.

- Strazile din București sunt pline de gropi. Unele dintre ele, celebre pe internet. Șoferii se plang ca iși distrug mașinile. Ca sa obțina despagubiri, singura cale e sa dea in judecata Administrația Strazilor. Florentin Dumitru a avut ghinionul, sambata seara, sa dea cu mașina intr-o groapa de pe Splaiul…