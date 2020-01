Stiri pe aceeasi tema

- Chisinaul nu a cedat in fata Tiraspolului. Este declaratia premierului Ion Chicu, in contextul in care, saptamana trecuta, presa din stanga Nistrului a anuntat anularea interdictiilor pentru masinile cu numere transnistrene.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca "fortarea" declansarii alegerilor anticipate, prin asumarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi, ar duce la blocarea administratiei publice si locale din Romania timp de patru luni.Tariceanu a reiterat,…

- Premierul Ion Chicu si presedintele Igor Dodon intreprind o vizita oficiala in Republica Turcia, la invitatia presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Agenda de lucru include intrevederi cu presedintele turc, cu presedintele Marii Adunari Nationale a Turciei, Mustafa Sentop, precum si intrevederi…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, va incerca sa stabileasca relatii cu Parlamentul regiunii autonome Gagauzia, care, anterior, si-a exprimat nemultumirea in legatura cu cooperarea cu Chisinaul, potrivit Rador.Presedintele moldovean a facut aceasta declaratie joi, pe pagina sa de…

- Igor Dodon a declarat ca este sanatos "tun", dupa ce a fost vazut in aceasta dimineata la Instituția medico-sanitara publica "Spitalul Cancelariei de Stat"."Во первых, не дождётесь, este o vorba in limba rusa.

- Presedintele tarii, Igor Dodon a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA la Chisinau, Dereck J. Hogan. dar si cu ambasadorul Rusiei in Republica Moldova, Oleg Vasnetsov.La intrevederea cu Dereck J.

- Cred ca asemenea lucruri importante trebuie discutate in functie de situatie si date concrete. Este raspunsul lui Ion Chicu, consilierul presedintelui Igor Dodon, la intrebarea daca ar putea fi viitorul prim-ministru al tarii.

- Presedintele tarii Igor Dodon a intemnat cetatenii sa voteze cu ratiunea, nu cu emotiile, care, potrivit lui, au si adus Chisinaul in starea in care este acum.Vreau sa indemn pe toti sa fie astazi activi si sa iasa la vot.