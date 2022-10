Stiri pe aceeasi tema

- Membrii NATO intenționeaza sa consolideze apararea anti-racheta a Ucrainei. Aceasta va deveni o prioritate pentru asistența militara. Acest lucru a fost declarat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza RBC-Ucraina cu referire la The Washington Post. „Prioritatea principala va fi consolidarea…

- Pachetul, care va fi retras direct din stocurile americane, include si 16 obuziere de 155 mm si 16 obuziere de 105 mm alaturi de munitia asociata, a mai spus oficialul. Acest pachet va oferi Ucrainei un total de 20 de sisteme HIMARS, pe care armata ucraineana le-a folosit cu mare efect impotriva fortelor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat vehement, vineri seara, anexarile teritoriale decise de Rusia, avertizand ca genereaza escaladarea conflictului, dar a amintit Ucrainei ca admiterea in Alianta Nord-Atlantica necesita unanimitate.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Ucraina are dreptul de a-și alege calea, dar decizia privind aderarea este luata de toți cei treizeci de membri ai alianței. El a facut aceasta declarație vineri, la Bruxelles, comentind cererea de aderare anunțata de președintele ucrainean…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a declarat miercuri ca forțele ruse incetinesc ritmul general al operațiunilor lor ofensive in Ucraina, reafirmand in același timp ca obiectivele Rusiei in acest razboi nu s-au schimbat, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima evaluare…

- Pentagonul anunta vineri o noua transa de ajutor militar destinat Ucrainei, in valoare de 775 de milioane de dolari, care consta, intre altele, in rachete suplimentare pentru sistemul american de artilerie de precizie HIMARS, relateaza AFP. The post Pentagonul va oferi Ucrainei un nou ajutor militar,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 174 LIVE TEXT. Pe masura ce razboiul Rusia-Ucraina intra in cea de-a 174-a zi, forțele ucrainene au raportat bombardamente rusești și tentative de a prelua controlul asupra mai multor orașe din Est, un punct cheie al razboiului de aproape șase luni. O unitate militara speciala…

- SUA vor trimite Ucrainei inca patru sisteme avansate de rachete de artilerie de mare mobilitate HIMARS, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, vorbind despre cel mai recent pachet de asistenta militara pentru a intari dotarile Kievului, care se confrunta cu tiruri intense…