Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat un apel la sporirea eforturilor in cadrul acestei organizatii in vederea combaterii schimbarilor climatice, transmite duminica dpa. ''Schimbarile climatice ne ameninta securitatea'', a scris Stoltenberg intr-un articol aparut duminica in publicatia germana 'Welt am Sonntag'. ''De aceea. NATO trebuie sa faca mai mult pentru a intelege mai bine schimbarile climatice si pentru a le include in toate aspectele sarcinilor noastre, de la planificare militara la modul in care ne pregatim si ne educam fortele armate'',…