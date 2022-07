Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier și lider al PNL Theodor Stolojan a fost intrebat la emisiunea Insider Politic cum ar face reforma pensiilor fara sa piarda voturi. “Da, intrebare dificila, dar acum, nefiind in guvern, sigur ca raspunsul meu e mult mai simplu si inca o data e bazat pe economie, pe criterii economice.…

- In județul Gorj se inregistreaza un record de beneficiari ai ajutorului de 700 de lei care va fi acordat de catre autoritațile centrale celor cu pensii de pana in 2.000 de lei. Potrivit datelor centralizate la nivelul Casei Județene de Pensii Gorj, pentru ajutorul de 700 de lei sunt 45.465 beneficiari.…

- De 15 ani in fruntea clasamentelor muzicale, Elena Gheorghe duce mai departe o mica afacere care nu-i aduce mare profit, in schimb ii ofera mari satisfacții. Este vorba de Pasitos, propria școala de dans pentru copii, pe care o are deschisa alaturi de instructorul Paul Șerban, in Clinceni, Ilfov. Artista,…

- Speranța de viața la naștere in Romania, și așa printre cele mai mici din Europa, a scazut puternic in anii pandemiei pana la 72,9 ani. S-a intors astfel la nivelul inregistrat in urma cu 14 ani. La fel de alarmant este faptul ca țara noastra nu a reușit sa revina la valori similare cu cele din 2019,…

- In cadrul procesului din Grecia, Sorin Oprescu a dezvaluit ce pensie are dupa 47 de ani de munca in Romania. Fostul primar general i-a convins pe judecatorii greci sa il lase in libertate, pana cand vor lua o decizie definitiva privind extradarea sa, iar urmatorul termen va avea loc in urmatoarele doua…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca reprezentantii Romaniei au „anuntat oficial” ca doresc o rediscutare a Planului National de Redresare si rezilienta, in sensul introducerii in acest plan a unor proiecte care duca la dezvoltarea sistemului de irigatii. „Ati vazut ca ne-au dat dreptate (cei de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima in Romania ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva 2.500 de lei pensia minima si de acolo in sus sa putem discuta de alt sistem de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima in Romania ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva 2.500 de lei pensia minima si de acolo in sus sa putem discuta de alt sistem de…