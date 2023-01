Opt blocuri din Piatra-Neamt, in care locuiesc peste 500 de pietreni, vor fi reabilitate termic cu finantare nerambursabila asigurata prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Primarul Andrei Carabelea a semnat contractele de finantare, in valoare totala de aproape 42 de milioane de lei fara TVA, saptamana aceasta, la Bucuresti. Vor intra in reabilitare blocurile C2, C3 si C4 din Piața Ștefan cel Mare, P10 de pe Bulevardul Decebal, nr. 18 scarile A, B, C, D din Piața 22 Decembrie, nr. 120 de pe Strada Progresului, blocul G6 de pe Strada Grigore Ureche și ambele scari ale blocului 10 de…