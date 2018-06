Sting ataca liderii mondiali pentru ca nu au rezolvat criza refugiatilor: O parada trista de lasi

Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul britanic Sting i-a numit „oameni de nimic si lasi” pe liderii mondiali, pentru incompetenta de a rezolva criza refugiatilor, scrie news.ro.Aflat in Grecia, la un eveniment Amnesty International organizat la Atena, Sting - pe numele sau real Gordon Sumner - a afirmat: „Slava Domnului…

- Noul sef al guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, va incepe sambata, la Paris, un turneu diplomatic european, care il va duce apoi la Bruxelles, Berlin si Lisabona, a anuntat joi biroul sau de presa, intr-un comunicat, informeaza AFP. "Cu aceasta agenda europeana foarte plina,…

- Noul sef al guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, va incepe sambata, la Paris, un turneu diplomatic european, care il va duce apoi la Bruxelles, Berlin si Lisabona, a anuntat joi biroul sau de presa,...

- Partidul Noua Democratie (conservator), principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters.…

- Turcia a criticat joi decizia Consiliului de Stat al Greciei de a acorda statut de refugiat pentru doi ofiteri turci suspectati de implicare in lovitura de stat esuata din iulie 2016, acuzand Atena de ''protejarea pucistilor'', informeaza AFP. Cu aceasta decizie care ''contravine…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in sudul Greciei, fiind resimtit si in capitala Atena, insa fara a cauza victime sau pagube materiale majore, au informat autoritatile grecesti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Controversatele reforme vor fi parte a proiectului de buget al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, care urmeaza sa fie prezentat in luna mai, marcand reconfigurarea semnificativa a politicilor de coeziune in valoare de 350 de miliarde de euro.Comisia Europeana vrea sa puna capat…