STENOGRAME: ĂSTA ESTE BUCĂTARUL LUI IOHANNIS! Mai ceva ca Ilie de la Scularie, și relatarile razboiului din Ucraina se refera mai mult la Prigojin, ”Bucatarul lui Putin”, decat la cel din urma… Culmea fiind ca, in ultimele zile, isterizata propaganda operativa este conectata zi și noapte la ”scurgerile controlate” despre ”Bucatarul lui Iohannis”! Bineințeles, fara ca ”ofițerii de legatura” care le-au […] The post STENOGRAME: ASTA ESTE BUCATARUL LUI IOHANNIS! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cucerirea orasului Bahmut, epicentrul unor confruntari armate aprige in estul Ucrainei de luni de zile, este necesara in continuarea ofensivei rusesti, anunta marti ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, relateaza AFP. „Acest oras este un nod important (de linii) de aparare ale militarilor ucraineni…

- Acuzele confuze venite de la Moscova sunt doar o alta dovada a eficientei noastre – a Ucrainei, a Statelor Unite si a intregii lumi libere, a declarrat marti seara, 21 februarie, presedintele Volodimir Zelenski, in singura sa referire la discursul lui Putin , care a anuntat continuarea ostilitatilor…

- Parchetul General din Ucraina a anunțat vineri ca l-a pus oficial sub acuzare pe fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin”, pentru acțiunile sale in Ucraina. Prigojin este acuzat de invadarea teritoriului Ucrainei și de acte de razboi impotriva Ucrainei.

- Un cimitir de curand descoperit, care este situat pe un camp din sudul Rusiei, este plin de morminte ale pușcariașilor care au fost recrutați sa lupte pentru gruparea paramilitara rusa Wagner. Printre deținuți se numara asasini platiți și alcoolici din Rusia, Ucraina și Moldova.

- Evgeni Prigojin, numit „Bucatarul lui Putin”, și fondatorul Grupului Wagner, l-a invitat pe fostul comandant al separatiștilor din Donbas, Igor Ghirkin (supranumit Strelkov) sa se alature trupelor sale in Ucraina, pentru a-și dovedi experiența de lupta, relateaza Ukrainska Pravda . „In calitate de…

- Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner care lupta pentru Rusia in Ucraina, a cerut parlamentului sa interzica relatarile negative din presa despre oamenii sai prin modificarea Codului penal, astfel incat "discreditarea" luptatorilor sa fie pedepsita cu pana la cinci ani de inchisoare,…

- Informațiile disponibile in public in legatura cu acutizarea conflictelor in cadrul conducerii din Rusia, care se concentreaza pe organizarea, comanda și acțiunile forțelor armate ruse in Ucraina, sunt suficient de multe și suficient de convergente pentru schițarea unor scenarii.

- Andrei Medvedev, fostul comandant al gruparii de mercenari Wagner care a fugit in Norvegia in urma cu circa zece zile, a fost arestat de autoritațile norvegiene in baza legii privind imigratia, a anuntat luni politia norvegiana, citata de Reuters și Hotnews . „Persoana respectiva a fost arestata in…