- Sebastian Mailat (23 de ani) nu a prins pe teren finalul partidei dintre FC Voluntari și Dinamo, scor 1-1, deși fusese introdus la pauza. FC Voluntari - Dinamo, totul AICI! Bogdan Andone a urmarit de acasa meciul cu Dinamo, fiind pozitiv cu Covid-19, dar nu a umblat cu jumatați de masura. Nemulțumit…

- In minutul 60 al meciului FC Voluntari - Dinamo, la scorul de 1-1, Antoni Ivanov (25 de ani), mijlocașul central al ilfovenilor, a fost eliminat. La jumatatea terenului, Steliano Filip l-a faultat pe Ivanov. Ulterior, fundașul stanga al „cainilor” s-a dus sa vada cum se simte bulgarul, insa acesta a…

- Dinamo - FCSB se joaca azi, de la 20:30, in optimile Cupei Romaniei. Cele doua echipe se intalnesc pentru a doua oara in decurs de o saptamana, roș-albaștrii reușind sa se impuna in campionat, 1-0, intr-o partida disputata tot in Ștefan cel Mare. Golul lui Florin Tanase a decis soarta derby-ului din…

- FCSB s-a impus in fața Astrei, 3-0, insa meciul de pe Arena Naționala, primul oficial din 2021 al celor doua echipe, a fost mai echilibrat decat o arata scorul. Partida a fost una cu ocazii la ambele porți, insa pe final, jucatorii Astrei au cedat in fața vedetelor de la FCSB, iar Dennis Man, in minutul…

- Golul marcat de starul suedez Zlatan Ibrahimovic la debutul în tricoul echipei Los Angeles Galaxy, în cursul unei partide împotriva rivalei Los Angeles FC, a fost ales de suporteri drept cea mai frumoasa reusita în cei 25 de ani de istorie a Ligii profesioniste nord-americane…