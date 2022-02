Stiri pe aceeasi tema

- Momente grele pentru Irinel Columbeanu, asta dupa ce in urma cu cateva zile a fost transportat la Spitalul Elias din Capitala. Afaceristul a suferit un accident vascular cerebral și va intra de urgența in sala de operație, luni, 28 februarie.

- Cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc! Yoav Stern, fostul soț al Oanei Cuzino, caci despre el este vorba, ii face toate poftele iubitei sale. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele celor doi și au surprins imagini de senzație cu aceștia intr-un restaurant de lux din Capitala

- Viviana Radoi este o mama devotata și se gandește de fiecare data la placerile micuței ei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele vedetei și au surprins imagini de senzație in timp ce o rasfața pe fiica ei și este atenta sa nu-i lipseasca nimic.

- Sandra Izbașa și Razvan Banica traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar in urma cu doar cateva luni și-au jurat iubire in fața lui Dumnezeu, astfel ca au devenit soț și soție. Deși sunt inconjurați de multe treburi pe plan profesional, cei doi fac in așa fel incat sa petreaca zilnic timp de calitate…

- Excentricul milionar Eduard Ursescu traiește o poveste frumoasa de dragoste alaturi de soția lui, o blondina mult mai tanara decat el. Cei doi au o relație sudata și nu stau prea mult timp departe unul de celalalt. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele afaceristului supranumit Edy de Romania și l-au…

- Dupa ce s-a zvonit o lunga perioada de timp ca ar fi in praf de divorț cu soțul ei, Alina Sorescu este adepta schimbarilor radicale de look și pune din ce in ce mai mult accent pe aspectul fizic. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost din nou pe urmele vedetei…

- Ciprian Marica este un model drept de urmat, cand vine vorba de familia lui. Afaceristul este pe cat se poate de responsabil, deși are un program destul de incarcat. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, l-au surprins in timp ce facea cumparaturile necesare familiei.

- Gabi Tamaș este unul dintre cei mai talentați fotbaliști din Romania, insa cu toate acestea nu renunța la vicii atunci cand se afla cu prietenii sai. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe sportiv intr-o ipostaza mai puțin placuta intr-un restaurant de lux din Capitala.