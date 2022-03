Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul italian Jannik Siner, locul 11 ATP si cap de serie numarul 9, a ajuns la opt mingi de meci salvate in doua partide consecutive, inainte de a se califica in optimile de finala al mastersului de la Miami. Sinner l-a invins, duminica, pe spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 19 ATP si cap de…

- Tenismenul sarb Novak Djokovici a revenit in fruntea clasamentului ATP dupa trei saptamani, desi nu poate participa la turneele americane de la Indian Wells si Miami, deoarece este nevaccinat. El a profitat de pierderea unor puncte de catre fostul lider, Daniil Medvedev, care a coborat pe locul 2,…

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 4 mondial, l-a invins pe compatriotul sau mai tanar Carlos Alcaraz, locul 19 mondial, in semifinale la Mastersul 1000 de la Indian Wells. Nadal a obtinut a 20-a victorie consecutiva in acest an si va juca pentru a cincea oara in finala la Indian Wells. Nadal, 35 de ani,…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal (35 de ani, locul 4 ATP) l-a invins pe compatriotul sau Carlos Alcaraz (18 ani, locul 19 ATP), cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, in semifinale la Mastersul 1000 de la Indian Wells. Nadal a obtinut a 20-a victorie consecutiva in 2022 si va disputa cea de-a cincea finala…

- Rusul Andrei Rublev, cap de serie 7, si americanul Taylor Fritz, cap de serie 20, vor juca cea de-a doua semifinala de la turneul de la Indian Wells. Rublev a trecut in sferturi de bulgarul Grigor Dimitrov, cap de serie 33, scor 7-5, 6-2, dupa o ora si 30 de minute. Taylor Fritz l-a invins in sferturi…

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 4 ATP, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells, dupa ce l-a invins, luni, cu scorul de 7-5, 6-3, pe britanicul Daniel Evans, locul 29 ATP si cap de serie numarul 27. Nadal a obtinut a XVII-a victorie consecutiva din 2022 si cea cu numarul…

- Dupa ce a fost expulzat din Australia inainte de startul primului turneu de Grand Slam al anului, Novak Djokovic a aflat ca nu va putea juca nici la Indian Wells și Miami. Tenismenul sarb a declarat pe contul sau de Instagram ca nu i s-a dat voie sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii.„Deși am…

- Ediția din 2022 a Australian Open a fost ferita in principiu de surprize majore, neamțul Alexander Zverev fiind singurul nume mare care nu și-a croit loc in faza sferturilor de finala a unui tablou dominat de Daniil Medvedev și Rafael Nadal. Rusul e favorit sa caștige prima coroana la Antipozi, spaniolul…