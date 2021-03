Stiri pe aceeasi tema

- Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) filiala București transmite, vineri, in contextul discuțiilor pe tema desființarii planurilor urbanistice pentru cinci sectoare din Capitala ca e necesar ca PUG-ul sa fie finalizat și sa fie refacut Centrul de Urbanism al Capitalei. Citește și: ULTIMA…

- Smarttech247 iși marește echipa de experți din Romania, pana la sfarșitul anului 2021, de la 40 la 100 de specialiști in securitate cibernetica. De la inaugurarea Security Operation Centre din București și pana in prezent, Smarttech247 și-a extins serviciile de securitate cibernetica catre instituțiile…

- "Copii nu vor ințelege de ce-i țin acasa, cand colegii lor merg la gradinița, așa ca, deși sunt unul dintre cei care spun ca ne-am grabit cu redeschiderea școlilor, n-o sa-i opresc, iar doi nepoței din patru vor merge la gradinița," a afirmat Traian Basescu. Fostul șef al statului a insistat și asupra…

- Pentru 35.000 de lucratori din domeniile esentiale, programarea la prima doza de vaccin se va amana cu 10 zile. Decizia, anuntata marți de doctorul Gheorghita, este, de fapt, modul prin care autoritatile repara, din mers, un defect structural esential al campaniei de vaccinare: lipsa de sincronizare…

- foodpanda anunța parteneriatul cu lanțul de farmacii Help Net pentru comanda și livrarea rapida a produselor din farmacii la domiciliul clienților. In prima etapa, serviciul va fi disponibil pentru farmaciile selectate din București & Ilfov, Cluj-Napoca, Brașov, Galați și Oradea, urmand sa fie extins…

- Centrul de design al Renault de la Bucuresti este responsabil de conceptul Dacia Bigster, iar creatorul sau este Victor Sfiazof, cel care in urma cu mai bine de sase ani desena schita modelului Renault Kadjar, unul dintre cele mai vandute modele ale constructorului francez. „Victor Sfiazof…

- Poliția din Timișoara și Poliția de Frontiera au scapat de sub control migranții. Aceștia au mai multe locații din zona centrala in care și-au facut culcușuri ilegale. Poliția știe, insa refuza sa ia masuri, decat atunci cand informațiile apar in presa și probabil apar presiuni de la București.…

- Una dintre cele mai controversate decizii pe care Apple le-a luat in istoria recenta este atent analizata in presa din intreaga lume. Faptul ca gigantul din Cupertino a ales sa nu mai includa „brick-uri” de priza pentru cablurile de incarcare ale noilor iPhone-uri este o direcție explicata parțial prin…