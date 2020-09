Ștefan Prală – contracte cu societăți cercetate de DNA sau conduse de PUȘCĂRIAȘI… 12 total views …și trebuie sa ai și tu rabdare sa citești ceea ce au am avut rabdare sa verific, pentru a ști și tu cine vrea sa ajunga vicepreședinte la Consiliul Județean Valcea, un individ care face jocurile baronilor PSD, infractorilor sau pușcariașilor. Din postura de director al ABA Olt, a dat contractele pe bani publici catre firmele controlate de oameni cu greutate și mai mult ca sigur impuse politic de PSD. Foarte multe din aceste contracte le putem suspecta de parandarat, pentru ca numai cine nu-l cunoaște pe Prala Ștefan nu ar crede așa ceva. Așadar, au curs banii publici din ABA Olt,… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol: timpuldevalcea.net

