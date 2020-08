Ștefan Gațcan, văzut din nou la frontieră, pe sensul de intrare în țară (FOTO) Deputatul PSRM, Ștefan Gațcan, a fost vazut noaptea trecuta la punctul de trecere a frontierei Albița – Leușeni, in timp ce intra in țara, fara a fi insoțit de ofițerii Serviciului Protecție și Paza de Stat (SPPS). Deocamdata nu este clar unde a fost deputatul peste hotarele țarii, fie in vacanța, fie intr-o vizita oficiala, insa cert este faptul ca acesta nu mai era insoțit de ofițerii de paza Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au trecut frontierele Romaniei in primele sase luni ale anului a scazut la jumatate, comparativ cu aceeasi perioada a lui 2019, fiind de aproximativ 15 milioane, conform bilantului IGPF publicat duminica. "Valorile de trafic inregistrate in punctele de control trecere frontiera,…

- Deputații socialiști au solicitat Serviciului Protecție și Paza de Stat sa-i asigure paza doctorului Stefan Gatcan, care si-a depus astazi mandatul de deputat. Acesta ar fi amenințat, inclusiv cu rafuiala fizica, din partea membrilor Pro-Moldova, condus de Andrian Candu. Asta in timp ce Pro-Moldova…

- Pe sensul de intrare au fost aproximativ 40.200 de persoane cu 15.900 de mijloace de transport, iar pe cel de iesire 25.000 de persoane cu 13.000 mijloace de transport. Per ansamblu, traficul în aceste zile înregistreaza o crestere de peste 60% fata de media lunii mai.…

- 43.000 persoane au trecut granițele țarii in ultimele 24 de ore. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 24.800 persoane, iar pe cel de iesire 18.200 persoane.Prin punctele de frontiera din țara au facut formalitațile de control 43.000 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 17.700…

- Pe sensul de intrare au fost aproximativ 23.100 persoane cu 11.700 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 23.800 persoane cu 12.900 mijloace de transport. Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 29.700 de persoane si 15.000 de mijloace de…

- CHIȘINAU, 25 mai - Sputnik. Un angajat al Politiei de Frontiera este cercetat penal pentru corupere pasiva, informeaza Serviciul protecție interna și anticorupție al MAI. Acesta ar fi acceptat o remunerare pentru a facilita traversarea punctului de control și trecerea frontierei de stat. Deocamdata…

- CHIȘINAU, 25 mai - Sputnik. Un angajat al Politiei de Frontiera este cercetat penal pentru corupere pasiva, informeaza Serviciul protecție interna și anticorupție al MAI. Acesta ar fi acceptat o remunerare pentru a facilita traversarea punctului de control și trecerea frontierei de stat. Deocamdata…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 4 559 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 895 traversari persoane, dintre care 2 314 treceri la frontiera moldo-romana și 581 treceri la frontiera cu Ucraina. Cele mai tranzitate…