Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor 14 și 15 din Superliga. In ultima runda a turului vom avea derby-urile incendiare dintre FCSB - Rapid și Universitatea Craiova - FC „U” Craiova. Etapa cu numarul 14 incepe vineri, 27 octombrie cu duelul dintre FC Voluntari - Sepsi și se…

- Steaua București a reușit un joc foarte bun in aceasta dupa amiaza impotriva FC Argeș și a caștigat fara probleme cu 3-1. Piteștenii au marcat in minutele de prelungire, la primul șut pe poarta! Prima mare ocazie a partidei aparține Stelei. Draghici centreaza de la colțul terenului, Raicu prelungește…

- Antrenorul celor de la Poli Iași, Leo Grozavu (56 de ani), a analizat remiza contra Petrolului Ploiești, scor 0-0, in runda cu numarul 11 din Superliga. Tehnicianul moldovenilor crede ca rezultatul meciului este unul echitabil și trage un semnal de alarma: cluburile din Romania au nevoie de bani pentru…

- Dinamo și FCU Craiova se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, intr-unul dintre cele mai așteptate partide ale etapei #9 din Superliga. Derby-ul de pe Arena Naționala va putea fi urmarit in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro. Vezi AICI programul complet al etapei #9 din Superliga! Pentru prima data…

- Golgheterul lui Rapid, Marko Dugandzic (29 de ani), titular in toate rundele din acest sezon, in care a marcat deja de 6 ori, are o leziune musculara, pe care a acuzat-o și la meciul cu FCU Craiova (5-3), și s-a antrenat separat de echipa in ultimele zile. Rapid - Dinamo (runda #8 din Superliga) se…

- Primarul Emil Boc a fost injurat la derby-ul Clujului. Boc a facut cunoștința cu placuța suedeza in timpul derby-ului dintre CRF Cluj și U Cluj de luni seara. Emil Boc ar fi suporter al celor de la U Cluj, iar fanii CFR-ului au scandat: „Emil Boc, m… Emil Boc! Emil Boc, m… Emil Boc!” Echipa CFR Cluj…

- Universitatea Cluj și CFR Cluj se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:30, in episodul #79 din derby-ul Ardealului. Partida de pe Cluj Arena va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei #6 din Superliga! Episodul…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a explicat de ce Adrian Ilie (49 de ani) a fost ales sa dea lovitura de start la derby-ul cu CFR Cluj din Ghencea. FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4 din Superliga, va fi duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro…