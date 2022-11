Steaua a urmat-o pe Dinamo, pe lista victimelor „Leilor din Banat”

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet a Timisoarei a plecat astazi spre Slovacia, pentru penultimul meci din Grupa D a Alpe Adria Cup. Este o deplasare de peste 500 de kilometri, pe care alb-violeții o fac cu autocarul. SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara este liderul Grupei D, cu 4 victorii din 4 partide, in vreme ce Spisski…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup dupa victoria de pe teren propriu cu croatii de la KK Zabok, scor 92-65. In primul joc din returul grupei D, alb-violetii aveau nevoie de un succes pentru a-si asigura calificarea si l-au obtinut fara mari…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca astazi, de la ora 19:00, al patrulea meci din grupa D a competiției Alpe Adria Cup. "Leii" din Banat primesc la sala „Constantin Jude” vizita echipei croate KK Zabok.

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara, liderul grupei D din Alpe Adria Cup, incepe returul competitie euroregionale cu un joc pe teren propriu impotriva croatilor de la Zabok, ultima clasata. „Leii”, cu trei victorii din trei partide sunt favoriti, un succes asigurandu-le calificarea in sferturile de finala.…

- Potrivit surselor Mediaflux , Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, alaturi de Angelina Jolie și de alți mega-miliardari, petrec Halloween-ul la Castelul Bran intr-o petrecere cu adevarata bogata și unica ce ar avea 140 de invitaț- miliardari și vedete de renume mondial. Totuși, printre aceștia…

- „Leii din Banat” au castigat in aceasta seara jocul disputat in eurocupe acasa dupa un deceniu. SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a invins-o pe Spisski Rytieri fara drept de apel: 106-72, in neatractiva sala „Constantin Jude”. Prin acest succes alb-violetii domina clar grupa D din Alpe Adria Cup, unde…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara joaca miercuri seara in sala „Constantin Jude” in Alpe Adria Cup. Tinand cont ca actuala echipa e continuatoarea lui „Elba” (numita apoi si BCM Elba sau BCT, printre altele), pentru „lei” este o revenire in eurocupe dupa aproape un deceniu. Adversara banatenilor va fi…

- In urma cu aproximativ doi ani, mai exact in toamna lui 2020, pe internet aparea un filmuleț filmat la o stație de metrou din București, iar in centrul atenției erau jandarmii romani, care bateau mai mulți suporteri, dupa un meci disputat intre Dinamo și FCSB. Timpul a trecut, romanii pare ca au uitat…