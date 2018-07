Stiri pe aceeasi tema

- Auditul efectuat de Curtea de Conturi asupra Ministerului Comunicatiilor a scos la iveala faptul ca, in perioada 2007 – 2016, institutia a cumparat cu bani statului 82 de studii, majoritatea nefiind folosite niciodata, altele fiind destinate unor programe ineficiente sau chiar inutile. Printre acestea…

- Ministerul Comunicațiilor a cumparat din fonduri publice 43 de studii in valoare de peste 19 milioane lei pentru fundamentarea strategiei eRomania, aprobata prin HG in anul 2010, strategie in urma careia a fost realizat un singur proiect - portalul eRomania, pe care statul a cheltuit 12 milioane euro,…

- Guvernul aproba informatizarea sistemului de eliberare documentelor de stare civila. Proiectul costa 184.921.000 de lei, a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in ședința de Guvern. “Pe agenda Guvernului avem hotararea de guvern privind aprobarea notei de fundamentare referitoare la necesitatea…

- APIA va plati de luni subventia la motorina Începând de luni, 18 iunie, va fi acordat ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata în agricultura în primul trimestru al anului, anunta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).…

- Ministerul Afacerilor Interne in parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice au obținut finanțarea pentru proiectul ”Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de…

- Ministerul Comunicatiilor vrea sa extinda platforma online Ghiseul.ro, prin care pot fi achitate taxe si impozite, si pentru firme, a anuntat ministrul Comunicatiilor, Bogdan Cojocaru. Platforma Ghiseul.ro poate fi utilizata, in prezent, doar de persoane fizice si PFA-uri pentru plata taxelor si impozitelor.…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a anuntat, joi, o majorare de capital social la Posta Romana, in valoare de 170 de milioane de lei, 153 de milioane fiind deja virate in conturile companiei. Aceasta este prima capitalizare pe care statul roman, in calitate de actionar majoritar,…

- Statul a majorat capitalul social al Postei Romane, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 38/2018, virand in conturile companiei suma de 153.000.000 lei, a anunțat joi Ministerul Comunicațiilor. Diferenta pana la suma de 170.000.000 lei va fi virata in ultimul trimestru al acestui an, a mai precizat…