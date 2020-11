Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului ucigaș care a lovit orașul Viena luni seara a reușit sa „înșele” programul de deradicalizare și pe cei responsabili de urmarirea acestuia, a deplâns ministrul austriac de interne, relateaza AFP și Reuters.Originar din Macedonia de Nord, Kujtim Fejzulai, ucis…

- Optsprezece perchezitii au avut loc in cadrul anchetei cu privire la atentatul terorist de luni seara de la Viena, soldat cu patru morti, iar 14 persoane au fost retinute, a anuntat marti Ministerul austriac de Interne, noteaza news.ro.Mai multe atacuri armate au avut loc luni seara in centrul…

- Avocatul Nikolaus Rast s-a declarat șocat dupa ce a aflat ca Kujtim Fejzulai, fostul sau client, pe care l-a aparat anul trecut intr-un proces de la Curtea Regionala din Viena, a ucis patru civili in atacul terorist din capitala Austriei, inainte sa fie impușcat mortal, noteaza Vienna.at. Rast, care…

- Atacatorul de la Viena este un tanar in varsta de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare intr-o organizatie terorista, a confirmat ministrul austriac de interne Karl Nehammer pentru agentia APA citata de Agerpres. Potrivit lui Nehammer, Kujtim Fejzulai, atacatorul ucis de fortele…

- Atacatorul impuscat in cursul atentatelor comise luni seara la Viena era un tanar de 20 de ani nascut si crescut in oras, cunoscut serviciilor de informatii interne ca fiind unul dintre cei 90 de islamisti austrieci care doreau sa plece in Siria, a declarat marti redactorul sef al saptamanalului…

- Atacurile din centrul Capitalei Austriei, Viena, in care barbati inarmati au ucis si au ranit mai multe persoane, au fost comise de cel putin un "terorist islamist", a declarat marti ministrul austriac de interne Karl Nehammer, citat de Reuters.Intr-o conferinta de presa televizata dimineata…

- "Știri teribile de la Viena in seara asta (luni seara, n.red). Condamn cu putere aceste acte oribile de teroare. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați victimelor. Romania este solidara cu Austria", a scris presedintele Klaus Iohannis Iohannis pe Twitter. Terrible news…

- Doi barbati si o femeie au murit in atacurile asupra centrului Vienei, comise luni seara si pentru care ministrul austriac de interne a dat vina pe un simpatizant al Statului Islamic, singurul atacator cunoscut care a fost impuscat de politisti, a declarat seful politiei din capitala austriaca marti…