Stațiunile de iarnă din Bulgaria deschid sezonul de schi Sezonul de schi in principalele statiuni de iarna din Bulgaria se va deschide la 15 si 16 decembrie. Pamporovo si Borovets inaugureaza oficial partiile de schi la 15 decembrie, iar in Bansko acestea se deschid la 16 decembrie. Vitosha, situata langa Sofia, nu a anuntat inca deschiderea oficiala din acest sezon. In Pamporovo, deschiderea oficiala a sezonului de schi este programata pentru 15 decembrie, a anuntat Pamporovo Skiing pe site-ul sau. In ziua deschiderii, permisele pentru transportul pe cablu vor avea un pret redus. Pamporovo Ski afirma ca exista deja un strat de zapada pe Muntele Snezhanka… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce toata toamna autoritațile ne-au dat asigurari ca sistemul energetic național este foarte bine pregatit pentru iarna și ca nu vor fi probleme, nici n-a venit bine iarna și au și inceput avariile. Mai multe linii electrice sunt cazute in zona Dobrogei, intrerupand alimentarea cu electricitate…

- Iarna se apropie cu pași repezi. In stațiunea Ranca din Gorj a nins pentru prima oara in acest sezon, iar drumarii deja au scos utilajele pentru a curața șoselele de zapada care s-a așternut in cateva ore. Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: In acest moment se acționeaza cu trei lame și material antiderapant.…

- Toamna este foarte important sa ne formam o armura interioara, deoarece rezistența la infecțiile virale și bacteriene depinde in mare masura de adecvarea platoului nostru. Este necesar sa ne completam alimentația cat mai mult posibil cu produse locale și de sezon bogate in vitamine, spune nutriționistul…

- Romania trece oficial la ora de iarna in acest week-end. In noaptea de sambata spre duminica, 28-29 octombrie, ora 04.00 devine ora 03.00. Astfel, ziua de 29 octombrie va fi cea mai lunga zi din an pentru ca va avea 25 de ore. Sistemul orei de vara și de iarna este aplicat in fiecare an, in martie și…

- Directorul general adjunct al Elcen s-a aratat pesimist cu privire la modul cum va arata confortul termic pentru bucureșteni in aceasta iarna. El a numit "carpeli" investițiile care au fost facute pana acum și și-a exprimat speranța ca vom reuși sa trecem iarna cu bine.

- Inca puțin și trecem la ORA de IARNA. Cand se vor da ceasurile inapoi In Romania ora se va schimba in ultimul weekend din luna octombrie. Sistemul de schimbare a orei a fost introdus pentru utilizarea eficienta a luminii și energiei. Romania trece la ora de iarna in noaptea de sambata (28 octombrie)…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat vineri ca Rusia va incerca in aceasta iarna sa „distruga” sistemul electric al tarii sale, asa cum a facut anul trecut, cand a intensificat bombardamentele masive asupra infrastructurilor esentiale, noteaza Agerpres. „In aceasta iarna, teroristii rusi…

- O noua șosea alpina, construita in stațiunea montana Parang din Hunedoara, a fost inaugurata, insa, la fel ca și celalalt tronson rutier din stațiune, nu va putea fi folosita in timpul iernii