Staţiile de monitorizare proprii ale marilor operatori economici din Ploieşti vor fi integrate în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului N.D. In Rețeaua Naționala de Monitorizare a Calitații Aerului vor fi introduse și stațiile de monitorizare a calitații aerului ce aparțin marilor operatori economici. Anunțul a fost facut, ieri, de catre Felix Bulearca, unul dintre cei doi subprefecți ai județului Prahova, care a participat la o prima intalnire pe aceasta tema. La discuțiile organizate pe data de 7 iulie a.c. la sediul Agenției de Protecție a Mediului Prahova, alaturi de directorul acestei instituții, Maria Mihaela Duța, au fost prezenți și George Garbacea, președintele Agenției Naționale de Protecție a Mediului, parlamentarul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

