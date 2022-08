Stație mobilă de beton amplasată într-o localitate mureșeană Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 5 iulie 2022, ca proiectul "Amenajare stație de beton provizorie mobila și stație spalare și sortare agregate minerale provizorie mobila", propus a fi amplasat in extravilanul localitații Solovastru, nu se … Post-ul Stație mobila de beton amplasata intr... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, in cadrul unei ședințe care a avut loc in data de 12 iulie 2022, ca proiectul "Construire depozit frigorific, anexe și parc fotovoltaic", propus a fi amplasat in localitatea Sanpaul, fara numar, nu se supune evaluarii…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 26 iulie 2022, ca proiectul „Construire supermarket, sistematizare verticala, amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare, totem…

- Conducerea Primariei comunei Batoș anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare parau in localitatea Batoș", propus a fi amplasat in comuna Batoș, satul Batoș, fara numar. "Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la…

- Conducerea societații Andezit Stanceni SRL Cristești anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Exploatare andezit in cariera Mermezeu", propus a fi amplasat in comuna Stanceni, sat Ciobotani. "Informațiile privind proiectul propus pot fi…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe care a avut loc in data de 21 iunie 2022, ca proiectul „Scoatere definitiva din fondul forestier și defrișare teren in vederea finalizarii amenajarii Hidroenergetice Rastolița", propus…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, intr-o ședința care a avut loc recent, ca proiectul "Inființare parc de panouri fotovoltaice in vederea producerii de energie electrica in localitatea Voivodeni – Parc nr. 1", propus a fi amplasat in satul Voivodeni,…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Medilui Mureș a decis, intr-o ședința specifica, ca proiectul „Construire fabrica de producție vata minerala și depozitare, anexe tehnice, administrative și sociale, casa poarta, platforme și instalații tehnologice, platforme de depozitare,…

- Reprezentanții SC RCS & RDS SA anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire stație de baza pentru servicii de comunicații electronice", propus a fi amplasat in comuna Acațari, sat Roteni. Potrivit unui comunicat, informațiile privind…