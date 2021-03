Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere. Anunțul a fost facut luni de directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres. „Este dezamagitor, dar nu surprinzator”, a declarat…

- Statele Unite au anuntat pentru joi discutii cu Australia, India si Japonia, noul presedinte Joe Biden reinnoind astfel aceasta alianta strategica supranumita QUAD, in pofida avertismentelor Chinei, transmite AFP. Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca secretarul de stat Antony Blinken se va intalni…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis joi ca va contracara „autoritarismul” atât al Chinei, cât și al Rusiei, insistând asupra dorinței sale de a marca ruptura cu Donald Trump împotriva Moscovei, potrivit AFP.Statele Unite trebuie „sa fie acolo în…

- Taiwanul incearca sa-i dea de inteles Chinei ca intentioneaza sa se apere in cazul unei agresiuni. Dupa ce zeci de avioane militare chineze au patruns in weekendul trecut in spatiul aerian al insulei democratice, avioane de vanatoare ale armatei taiwaneze au efectuat marti exercitii de simulare a unor…

- Statul roman iși pastreaza loialitatea fața de americani, dar nu face exces de zel. Investițiile militare raman la limita cea mai de jos, proiectele energetice sunt modeste, legislația croita impotriva investitorilor se schimba greu, iar unele intrebari puse de partenerul strategic, cel mai important,…

- Un pasager nu a mai urcat în avionul care s-a prabușit sâmbata în Indonezia pentru ca nu avea înca rezultatul testului pentru Covid-19.Conform site-ului avherald.com, citat de Mediafax, pasagerul a rezervat un loc în avionul prabușit, dar a ratat zborul deoarece…

- Statele Unite cauta pretexte pentru a declansa un conflict militar cu Iranul, a afirmat, joi, ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' "In loc sa combata pandemia in SUA, Donald Trump…

- Noul coronavirus a paralizat economiile, a devastat comunitati intregi si a pus in carantina aproape patru miliarde de oameni, izolati acasa in 2020, douasprezece luni care au schimbat lumea ca niciun alt an, de o generatie cel putin, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. Cine…