- SUA au ajuns in situatia in care sunt nevoite sa importe grau din Europa, dupa ce seceta a afectat culturile agricole, impingand in sus preturile pe piata locala, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpers.

- Campurile de grau ale Americii au devenit atat de afectate de seceta, incat fermierii sunt gata sa abandoneze culturile la un nivel mai mare decat in urma cu un secol, cand SUA a intrat in Razboi.

- Semi-submersibilul a fost capturat marti in timp ce se indrepta spre America Centrala, una dintre cele mai aglomerate rute pentru traficul ilegal de droguri catre Statele Unite, care sunt principalul consumator mondial de cocaina columbiana.Imaginile difuzate de autoritati arata lunga ambarcatiune pe…

- Campina și Comarnic au gazduit ediția 2023 a Cupei Țarilor Latine la orientare sportiva și poate cel mai important rezultat este acela ca a fost un numar record de sportivi din America de Sud prezenți la o competiție in Europa. Unul dintre principalii organizatori a fost Clubul OK Silva Campina.

- Oamenii sunt nemulțumiți și de lipsa de protecție din partea instituțiilor naționale și europene in fața produselor agricole neconforme cu pretențiile UE, aduse in Europa, din Ucraina. Au inceput protestul la ora 12:00 și vor incheia la ora 15:00.

- Statele Unite ale Americii sunt interesate de importul de cereale ecologice din Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova ca urmare a intrevederii cu reprezentanții mediului de afaceri din SUA care activeaza in domeniul producerii și exportului…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, in contextul in care grevele din Franta afecteaza functionarea infrastucturii energetice a tarii, ceea ce agraveaza ingrijorarile cu privire la aprovizionarea cu energie, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Inca o fabrica de aluminiu din Europa isi inchide portile, o noua dovada a pagubelor provocate de o criza energetica ce a lovit sectorul industrial european si a diminuat livrarile de materii prime vitale, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.