Statele Unite ale Americii înregistrează 120.000 de cazuri confirmate de COVID-19 şi 2.000 de decese Statele Unite ale Americii au inregistrat cel mai mare numar de cazuri confirmate, mai exact 121.117 persoane. In același timp, numarul deceselor, 2.010, s-a dublat de miercuri, cand se inregistrau 1.000 de cazuri. Cifrele din SUA ramanan, insa, inferioare celor din Italia, unde 10.000 de persoane și-au pierdut viața, dar și celor din Spania unde s-au inregistrat 6.000 de decese. De asemenea, a fost confirmat și decesul primului bebeluș confirmat cu coronavirus. Este vorba despre un sugar din statul Illinois, care a pierdut lupta cu viața sambata, 28 martie. Citește și: Dezvaluire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste Ocean au fost inregistrate pana acum peste 93.000 de cazuri noi. Numarul deceselor a depașit 1.300. Pe de alta parte, 3,3 milioane de americani au depus actele pentru alocația de șomaj, un record istoric. Economiștii spun ca 14 milioane de angajați americani iși vor pierde slujbele din…

- Numarul deceselor la nive global a depașit 24.000, ajungand la 24.216, cele mai multe in Italia (8.215) si Spania (4.365). In condițiile in care președintele Donald Trump anunța ca vrea sa "redeschida" țara in aprilie, SUA au urcat pe primul loc in privința numarului persoanelor infectate, cu peste…

- Dintre acestea, 8.165 au murit și 10.361 s-au vindecat. Italia se apropie de bilanțul Chinei la numarul infectaților, urmand sa depașeasca curand cifrele țarii de unde a pornit virusul ucigaș. Alte țari care au depașit 40.000 de imbolnaviri sunt Spania, Statele Unite ale Americii și Germania.

- CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a trimis angajatilor sai un memo sambata, 21 martie, in care a vorbit despre ingrijorarile sale legate de siguranta angajatilor din depozite in perioada pandemiei, potrivit articolelor publicate in presa internationala, printre care si CNBC. In memo-ul postat pe…

- Siteul www.cnnturk.com, din Turcia, publica o lista cu numele sportivilor infectați cu virusul Covid-19, raspandirea fiind din Asia, trecand prin Europa, și pana in Statele Unite ale Americii! Cum era de așteptat, cele mai afectate țari sunt Italia și Spania, afirmandu-se tot mai mult ca numarul foarte…

- Un miliard de oameni izolati la nivel mondial, in speranta opririi noului coronavirus, care a zdruncinat economia lumii. 25 de milioane de locuri de munca sunt amenintate De la Roma la New York si la Paris, 900 de milioane de oameni din lume sunt izolati acasa, in acest weekend, in speranta opririi…

- Coronavirusul face ravagii in doua țari din Europa, in care bilanțul crește cu rapiditate. Italia a inregistrat un nou record și a ajuns la peste 24.000 de cazuri de imbolnavire cu Covid-19. Spania este a doua cea mai afectata tara europeana.

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 in Italia a crescut la sapte, dupa ce autoritatile au anuntat luni ca numarul celor infectati a ajuns la 219 potrivit news.ro.A sasea victima este o femeie in varsta de 84 de ani din Brescia, care era bolnava de cancer, iar a saptea, un barbat in varsta…