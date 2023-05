Stiri pe aceeasi tema

- Dupa experimentul mai mult sau mai putin esuat cu zborul de test Starship , SpaceX are planuri mult mai consistente. Vrea sa creeze o statie spatiala comerciala si are deja si un partener, compania Vast. Vor concura cu Blue Origin si alti rivali mari. Vast colaboreaza cu cei de la SpaceX pentru a lansa…

- In urma cu peste 600 de milioane de ani, Pamantul era atat de rece incat cea mai mare parte a suprafetei sale era acoperita de gheata. Insa, acest „bulgare de zapada” era mai „topit” decat se credea pana acum, conform unui studiu publicat marti, relateaza AFP si Reuters.

- Agentiile internationale de aplicare a legii au confiscat o piata importanta de date de acces ale unor oameni de pe dark web, populara printre infractorii cibernetici, a declarat miercuri Agentia Nationala pentru Criminalitate (NCA) din Marea Britanie, intr-o represiune multinationala numita ”Operatiunea…

- Producatorul de arme Rheinmetall va deschide la Satu Mare un centru de intreținere și logistica pentru armele folosite pe frontul din Ucraina. Centrul de intreținere și logistica va incepe sa funcționeze luna aceasta, releva Reuters citat de defenseromania.ro . Se pare ca hub-ul logistic, situat in…

- Prima racheta construita la imprimanta 3D nu a reușit sa ajunga in spațiu. Totuși, in timpul testului, aceasta a depașit o etapa importanta privitoare la viteza, potrivit Reuters.Racheta printata 3D realizata de Relativity Space a fost lansata in noaptea de miercuri spre joi. Vehiculul a trecut o…

- Doi compusi organici esentiali pentru organismele vii au fost descoperiti in probe prelevate de pe asteroidul Ryugu, ceea ce sustine teoria conform careia unele ingrediente cruciale pentru aparitia vietii au ajuns pe Pamant odata cu rocile din spatiu, cu miliarde de ani in urma, transmite Reuters.

- Metoda folosita a fost denumita Blue Alchemist. Aceasta folosește electroliza pentru a separa aluminiul, fierul și siliciul de oxigenul din regolitul lunar pentru a extrage materialele pentru construcția celulelor solare. Blue Origin a transmis o declarație prin care subliniaza ca tehnica poate fi folosita…

- O parte din insula Galesnjak, situata in Canalul Pasman din Marea Adriatica, a fost scoasa la vanzare pentru suma de 13 milioane de euro, informeaza Reuters.Denumita de turiști „Insula Iubirii” datorita formei sale de inima, Galesnjak este una dintre cele mai faimoase insule croate.„Peste un milion…