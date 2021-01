Stiri pe aceeasi tema

- Scriam intr-o ediție precedenta despre reușita tinerilor din Cleja care au reușit sa aduca in comunitatea lor titlul de „Sat European de Tineret”, proiect pe care il vor derula pana in decembrie 2021. Pentru ca acest proiect este coordonat in exclusivitate de tinerii din Cleja, ne-am propus sa cunoaștem…

- De Ziua Internaționala a Voluntariatului, tinerii din Cleja au celebrat online lansarea programului #Cleja2021- Satul European de Tineret. De saptamana trecuta, tinerii din comuna Cleja au preluat oficial titlul de „Sat European de Tineret 2021”, pe care il vor purta timp de un an de zile, pana in decembrie…

- In acest weekend, la Constanța se vor desfașura Campionatele Naționale de Cadeți și cele rezervate sportivilor Under 23 (Tineret) la lupte. Luptatorii bacauanii ataca aceste ultime doua competiții ale anului cu mare incredere, chiar și in condițiile faptului ca Irinel Botez (absent la CN de Seniori)…

- De trei ori campioana naționala, de doua ori vice-campioana naționala, peste 60 de premii in competițiile de atletism din Romania, o medalie de argint obținuta la Jocurile Mondiale de Tineret din Ankara – Turcia la proba de 4 ori 200 de metri ștafeta cat și un rezultat foarte bun la proba pe distanța…

- Raliul Moldovei Bacau este din nou gata de start. Chiar și in vremurile pandemiei. Ajunsa la ediția cu numarul zece, competiția organizata de ACS Rally Spirit Bacau sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv va asigura, in acest weekend, caderea de cortina peste sezonul 2020 al Campionatului…

- Dupa o pauza lunga impusa de pandemia de COVID-19, competițiile de judo și-au reintrat, in sfarșit, in drepturi. La finalul saptamanii trecute, Poiana Brasov a gazduit finala Campionatului Național de Judo pentru categoria de varsta Under 21, masculin și feminin. CSM Bacau s-a prezentat doar cu doi…

- Bacaul peste toți și peste toate. Peste Dinamo și Steaua, principalele rivale, dar și peste toate piedicile puse de pandemia generata de noul Coronavirus. Așa ar suna, telegrafic, deznodamantul Campionatului Național de lupte pentru juniori, individual și pe echipe, derulat weekend-ul trecut, in Sala…

- Asociația pentru Dezvoltare Activa și Go Free-Asociația pentru Sprijinirea Societații Civile anunța lansarea apelului la candidaturi pentru titlul de Sat European de Tineret 2021. Titlul de „Sat European de Tineret” este oferit de Guvernanța in cadrul programului național European Youth Village satelor…