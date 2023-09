Start subscrieri Fidelis - TradeVille Incep Subscrierile La Noua Emisiune Fidelis Astazi incep subscrierile pentru cea de-a treisprezecea emisiune de titluri de stat Fidelis. Ediția curenta cuprinde cinci transe: trei in RON si doua in EUR. Pentru cele in RON, statul ofera urmatoarele dobanzi: 6.25% pe an pentru titlurile cu scadenta in 2024, 7.1% pe an pentru cele scadente in 2026 si 7.25% pe an pentru cele cu scadenta in 2024 adresate donatorilor de sange. Pentru cele in EUR, titlurile scadente in 2028 au o dobanda de 5.3% pe an, iar pentru cele scadente in 2024, dobanda este de 3.9% pe an. Perioada de subscriere este deschisa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile chiriilor au inregistrat creșteri semnificative in marile orașe in ultimii ani, insa nimeni nu bate Clujul la nesimțirea cu care se stabilesc prețurile pe piața de așa zișii „experți imobiliari”. De la tentativele de a da spre inchiriere apartamente cu doua camere la prețuri de Paris, spus…

- Cererea mondiala de petrol va atinge un nivel record in 2023, pe fondul unui consum robust in China si alte parti, ceea ce ameninta sa impinga si mai sus preturile, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Bloomberg. In raportul sau pe luna august cu privire la piata petroliera…

- Cererea mondiala de petrol va atinge un nivel record in 2023, pe fondul unui consum robust in China si alte parti, ceea ce ameninta sa impinga si mai sus preturile, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.In raportul sau pe luna august cu privire…

- Apple va organiza evenimentul de prezentare al noilor iPhone-uri pe 12 sau pe 13 septembrie, sustin surse din cadrul companiei citate de Bloomberg. Aceleasi surse dau ca sigura data de 22 septembrie pentru inceputul disponibilitatii seriei iPhone 15. Nu este clar, insa, daca toate sau doar unele din…

- Deficitul Comercial Al Romaniei In Scadere Dupa Primele 5 Luni Din 2023Deficitul comercial al Romaniei a scazut, in primele 5 luni din 2023, cu 13.4% fata de aceeași perioada din 2022, pana la 11.05 mld. EUR. Astfel, in termeni valorici, exporturile s-au majorat cu 7.5%, in timp ce importurile…

- In T1/2023 reducerea activitatii de tranzactionare a fost mai accentuata fata de T1/2022, atat in zona capitalei (-24%), cat si in restul tarii (-31%), potrivit celui mai recent raport asupra stabilitatii financiare facut public de Banca Naționala Romana (BNR).In perioada aprilie 2022 – martie…

- Guvernul vrea sa limiteze adaosul comercial, pentru trei luni, astfel incat prețul alimentelor sa scada. Masurra va fi impusa printr-o ordonanța de Guvern care va fi pusa in transparența miercuri dimineața.

- Perioada vacanței i-a surprins pe mulți romani, dornici de calatorii in strainatate, cu prețurile ridicate la biletele de avion. Fenomenul e insa global, dupa cum explica portalul specializat Viatravelers , care prezinta principalele motive pentru scumpirea accelerata a curselor aeriene in perioada…