Starea de urgență, istalată pentru a doua oară în Japonia Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus continua sa creasca, motiv pentru care Japonia intra pentru a doua oara in stare de urgența. Premierul Yoshihide Suga a decretat, joi, starea de urgența in zona metropolitana Tokyo si in trei prefecturi adiacente. Starea de urgenta intra in vigoare vineri, 8 ianuarie, și este valabila pana la data de 7 februarie, noteaza Reuters și Agerpres . „Declaram starea de urgenta intrucat exista ingrijorari ca raspandirea rapida a noului coronavirus in intreaga tara va avea un impact semnificativ asupra vietii locuitorilor si asupra economiei”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Yoshihide Suga, premierul Japoniei, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu coronavirus, informeaza Reuters și AFP, citate de Agerpres.Premierul Yoshihide Sugai a precizat ca declara…

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, ca raspuns la o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus, informeaza Reuters. Starea de urgenta se instituie incepand de vineri, 8 ianuarie, pana…

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, ca raspuns la o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus, informeaza Reuters, AFP si Xinhua potrivit Agerpres. Starea de urgenta se instituie…

- Japonia a depasit miercuri pentru prima data 5.000 de contagieri intr-o singura zi, majoritatea dintre ele la Tokyo, unde s-a inregistrat un nivel maxim de infectari, in conditiile in care guvernul se pregateste sa anunte o noua stare de urgenta sanitara, relateaza asia.nikkei.com . Numarul contagierilor…

- Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca executivul sau preconizeaza sa impuna o noua stare de urgenta in regiunea capitalei Tokyo in fata recrudescentei contaminarilor cu noul tip de coronavirus, descriind drept "foarte severa" situatia sanitara din Japonia,…

- Tokyo a raportat 816 noi cazuri zilnice de coronavirus duminica, la o zi dupa ce guvernatorul Yuriko Koike a cerut ca guvernul sa declare din nou starea de urgenta, potrivit Mediafax. Tokyo a raportat 816 noi cazuri de coronavirus duminica, scrie Reuters. Datele vin la o zi dupa ce…

- Starea de sanatate a președintelui francez Emmanuel Macron este stabila, iar rezultatele medicale sunt incurajatoare, a anunțat președinția, dupa ce șeful statului a fost diagnosticat cu coronavirus. “Comparativ cu ziua de vineri starea de sanatate a președintelui este stabila. Prezinta aceleași simptome…

- Festivalul International de Film de la Tokyo a debutat sambata si se va desfasura pana pe 9 noiembrie cu proiectii cu public si o serie de masuri anticoronavirus care sa asigure buna desfasurare a evenimentului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Spectatorilor le este interzis sa ovationeze invitatii…