Starea de alertă, prelungită. Până când vor mai fi valabile restricțiile? Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de luni Hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei pentru inca 30 de zile. „Avand in vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgența generata de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul Romaniei la data de 07.01.2021, realizata la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, luand in considerare persistența unui numar crescut de persoane infectate pe teritoriul național, precum și apariția zilnica a unor cazuri noi de persoane infectate, aspecte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

