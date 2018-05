Starbucks va permite şi celor care nu sunt clienţi să ia loc şi să foloseacă toaletele cafenelelor sale Lantul de cafenele americane Starbucks le-a comunicat angajatilor sai adoptarea unei noi politici a companiei, potrivit careia orice persoana, indiferent daca este sau nu client, sa poata folosi toaletele ori sa se aseze la masa cat timp doreste in localurile sale, potrivit mass-media americane, citate de EFE. "Orice persoana care intra in localurile noastre, fie pe terasa, in cafenea sau in toaleta, indiferent daca face sau nu consumatie, va fi considerata clientul nostru", a precizat compania intr-un mail intern transmis angajatilor sai, potrivit unui comunicat difuzat marti de ziarul USA Today.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

