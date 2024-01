Stiri pe aceeasi tema

- Laura Giurcanu a inceput anul cum nu se poate mai bine. Caștigatoarea de la America Express a plecat in vacanța inca de la inceputul lui 2024. Ce destinație a ales influencerița, dar mai ales cu cine a plecat departe de Romania.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au decis sa petreaca Revelionul departe de Romania. Cei doi au mers intr-o destinație exotica impreuna cu prietenii apropiați. Actrița a marturisit ca zborul a fost indelungat, de 26 de ore, fiind nevoie de mai multe escale. Odata ajunși acolo, s-au bucurat de peisajele…

- Andra Maruța a plecat alaturi de familie intr-o destinație calduroasa. Ei au ales sa mearga in Dubai, unde se vor bucura de multa relaxare, dar și activitați placute. Cat timp se afla in Romania, mama a intrebat-o de motivul de vacanța intr-un loc calduros, unde nu va simți spiritul Craciunului. Odata…

- Brigitte și Florin Pastrama au mers pentru prima data intr-o vacanța in 2023. Cei doi visau la aceasta destinație de 4 ani, insa, acum și-au permis sa se bucure de destinație ideala. Ce sume au scos din buzunar soții pentru relaxare.

- Daca in urma cu mai bine de 20 de ani facea furori și toți tinerii ii fredonau piesele, o artista cunoscuta din Romania a preferat sa se retraga din lumea mondena, in urma unui accident de tren, in care unul dintre colegii de trupa și-a pierdut viața.

- Pasionata de calatorii, artista a ales o destinație speciala, dar surprinzatoare. Cum a fost surprinsa Delia in vacanța. Prezența vedetei din Romania a fost menționata și in ziarul local. O destinație inedita, aventura vieții Delia nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute…

- Claudia Florescu a plecat din Romania pentru cateva zile și se pare ca se bucura din plin de vacanța. Fosta concurenta a ales o destinație exotica și nu a plecat singura, ci alaturi de o doua persoane foarte apropiate.

- Alex Bodi și iubita lui adora sa petreaca timpul impreuna, dar și vacanțele exclusiviste in locuri in care alții doar viseaza. De curand, cei doi au plecat din Romania intr-o alta escapada romantica și par ca s-au distrat pe cinste.