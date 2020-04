Stâna „Bostănete” de la Bârnova, ferma de poveste a unei familii din Iași. Iată de unde poți să îți cumperi un miel sănătos de Paste! Povestea stanei „Bostanete” a inceput in urma cu un an și jumatate cand familia din Iași a dorit sa preia cateva hectare de teren in arenda. Atunci s-au indurat și de 50 de oi ale proprietarului de teren care nu mai avea cu ce sa le intrețina. „Pur și simplu ne-am trezit in fața faptului implinit dintr-o joaca. Noi am preluat cateva hectare de pamant in arenda, iar persoana respectiva avea și 50 de oi și nu mai avea posibilitatea sa le intrețina și sa mai aiba grija de ele, nici macar nu mai avea angajat și nici nu gasea. Efectiv, ne-a rugat sa luam noi animalele. Și atunci am acceptat, neștiind… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

