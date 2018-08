Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații spune, intr-un comunicat de presa, ca Eduard Hellvig a discutat sambata cu Viorica Dancila , ocazie cu care ”i-a reamintit doamnei prim-ministru faptul ca toate datele și informațiile deținute de SRI au fost transmise operativ structurilor MAI”. Reacția instituției vine…

- Dragnea, despre protocolul cu SRI: „Nu e semnatura mea”. Președintele PSD Liviu Dragnea neaga ca ar fi semnat, in 2014, protocolul dintre Ministerul Dezvoltarii si Serviciul Roman de Informatii. Liviu Dragnea a declarat, intr-o intervenție la un post de televiziune, ca semnatura care apare pe document…

- Cresterea economiei Romaniei din primul trimestru al acestui an, de 4,2%, serie ajustata, fata de aceeasi perioada a anului trecut, este a cincea din Uniunea Europeana (UE), iar motorul cresterii economice il vor reprezenta in acest an investitiile, a afirmat marti vicepremierul Viorel Stefan, in a…