- Insa un podcast apare pe piata. Si nu de oriunde. Va fi lansat de Serviciul Roman de Informatii. Publicitate Pe scurt, SRI va publica maine primul interviu din seria TOP (ne)SECRET, asa cum este intitulata emisiunea. Realizator este Ovidiu Marincea, purtator de cuvant al SRI. In 2015, iesea la iveala…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) lanseaza vineri, 17 decembrie, podcastul „TOP (ne)SECRET”. Acesta e realizat de Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al instituției, despre care GSP dezvaluia in 2015 ca a negociat un contract cu Elena Udrea pe vremea cand era jurnalist, scrie Paginademedia.ro . …

- Serviciul Roman de Informații a trimis Parlamentului Raportul de activitate pentru anul 2019 și aici menționeaza inclusiv cate instituții au luat masuri, ca urmare a unor aspecte semnalate de catre SRI. Conform Raportului, doar 10,56% dintre beneficiarii rapoartelor au intreprins masuri de…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) poate sa faca acte de urmarire penala in cazuri de tradare, spionaj și terorism, in acele cazuri speciale prevazute de Legea siguranței naționale, in baza careia instituția iși desfașoara activitatea. Plenul Camerei Deputatilor a votat marti, 16 noiembrie, proiectul…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit un contract catre Conalsim Prest SRL Firma este controlata de Alexandru Florin Nastasia si Simona Nastasia Alexandru Florin Nastasia este fratele lui Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale…

- Serviciul Roman de Informații pare ca a pierdut noțiunea timpului și face informari cu privire la chestiuni de-un an apuse și care, oricum nu mai pot fi schimbate, așa cum reiese din raportul publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, despre principalele amenințari cibernetice la adresa sectorului financiar-bancar…

- Luptele date de Armata Romana in perioada septembrie – octombrie pe granița de nord-vest pentru eliberarea teritoriilor romanești de sub ocupația hortysta au lasat in urma multe trupuri de eroi. Acestea au fost inhumate in morminte comune. In fiecare localitate din județ au cazut bravi romani pentru…

- In dosarul cu numarul 32516 212 2013 , reprezentantii SRI au dat in judecata municipalitatea, dar si pe Mirela Valentina Tugulea. Judecatorii au amanat procesul pentru data de 15 decembrie 2021, de la ora 9.00. Magistratii Curtii de Apel Constanta au decis sa amane procesul in care Serviciul Roman de…