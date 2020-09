Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații angajeaza vorbitori de limbi si dialecte rare. Candidații trebuie sa aiba studii medii daca vor statutul de subofiter si studii superioare daca vor sa fie ofiteri SRI.

- Ministrul de Finanțe Florin Cițu anunța “vești bune din economie” spunand ca, in iulie, castigul salarial mediu nominal net a crescut fața de anul trecut și ca investițiile care au contribuit la creșterea economica cu 0,4% in trimestrul al II-lea. Prima veste buna pentru economie, conform ministrului…

- ostul președinte al Romaniei s-a bucurat nespus de intrarea in cursa pentru Primaria Capitalei a lui Calin Popescu Tariceanu. Basescu i-a promis, in direct la Digi 24, o „bataie” cu dedicație, astfel incat sa-i scoata politica din cap. „O sa-l bat de-o sa-l snopesc, pe el in mod special! O sa-i scot…

- Informatii de culise, cu un usor iz de alcov, ies la iveala in legatura cu ce se petrece dincolo de zidurile Operei Nationale Bucuresti de o buna bucata de vreme, inca dinaintea pandemiei ce a asternut tacerea pe scena sa si in salile de studiu si de repetitii. Sub conducerea interimara a…

- Durere fara margini, intr-o familie din Buzau. Trupul Marinei Madalina Sneddon, avocata de 40 de ani, care a murit in Franța pe data de 13 iunie – cel mai probabil ucisa de soțul ei, scoțianul Craig Sneddon – a ajuns acasa. Inmormantarea va avea loc astazi. Anunțul a fost facut pe Facebook de catre…

- Primaria Sectorului 1 a publicat in pagina 13 a ziarului "National" un anunt in care arata ca a depus o solicitare de revizuire a avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Coordonator din Sectorul 1, prin care devin construibile parti din Parcul Herastrau si Padurea Baneasa. Asta dupa…

- Romania Schimba Ceva anunța pe pagina sa de Facebook ca are informații de ultima ora care ar confirma faptul ca depozitul de deșeuri de la Vidra ar funcționa ilegal in baza unor documente expirate. Iata ce susțin ei pe pagina de Facebook: ”INSP confirma ca studiul de sanatate in baza…

- Președintele Platformei Social-Liberale, Ilan Laufer, aduce acuzații grave la adresa Guvernului Orban, susținand intr-o postare pe Facebook ca are informații potrivit carora se incearca denaturarea motivului real de deces al pacienților cu boli cronice, care nu au fost infectați cu coronavirus. Concret,…