Serialul sud-coreean Squid Game ar putea genera profituri de aproximativ 900 de milioane de dolari pentru companie, a anunțat Netflix in urma cu cateva zile. Netflix a platit 21,4 milioane de dolari pentru noua episoade – aproximativ 2,4 milioane de dolari pe episod, si compania estimeaza ca Squid Game va... The post Squid Game | Ce nu știai despre serialul care face furori in toata lumea appeared first on Tabu .