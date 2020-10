(S)PORTretul săptămânii: Eugen Lupeș, tenis pe pâine Muncește zi lumina. Nu-i nicio exagerare. In plin sezon, pe antrenorul Eugen Lupeș il poți gasi de dimineața pana seara pe terenurile de tenis ale bazei SCM Bacau. Și de cele mai multe ori, Eugen ramane pe teren și dupa ce lumina de zi se duce la culcare, fiind inlocuita de cea oferita de instația […] Articolul (S)PORTretul saptamanii: Eugen Lupeș, tenis pe paine apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

