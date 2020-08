Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune fulger a mascaților din Timiș pentru prinderea unui barbat suspectat de șantaj. Luptatorii au oprit in trafic mașina individului, l-au dat jos, in doar cateva secunde, jos din mașina și l-au incatușat."Sambata, lucratori din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Lugoj, cu sprijinul…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de santaj, si au retinut, saptamana aceasta, un barbat de 41 de ani, din comuna Sercaia, judetul Brasov.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau au prins in flagrant delict mai multe persoane banuite de trafic de droguri de mare risc. Peste 1 kilogram de cocaina a fost indisponibilizat de politisti.La data de 24 iulie a.c., politistii Serviciului de Combatere…

- Ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Mures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au prins in flagrant un cetatean, de 33 de ani, care a oferit unui agent de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures…

- Trafic de droguri de risc si de mare risc.Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Timisoara, au efectuat cercetari in doua dosare penale de trafic de droguri de risc si de mare risc.Astfel, in cursul anului 2020,…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si Calarasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. B.T. Calarasi, au efectuat 2 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Calarasi, in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict.La data de 05 iunie a.c., politistii…

- Un tanar de 30 de ani, din Rona de Sus a fost prins in flagrant in timp ce transporta piatra ornamentala exploatata ilegal Ieri, 19 mai, in cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei, politistii Biroului de Investigare a Criminalitatii…