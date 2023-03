O treime din consumul anual de energie electrica a spitalului raional Singerei va fi generata de un sistem fotovoltaic, instalat pe acoperișul instituției cu sprijinul financiar extern. Instalația a fost data in exploatare astazi, 27 martie 2023, și are o putere totala de 84 kW. Spitalul raional Singerei a fost selectat in calitate de instituție beneficiara in urma unui concurs public lansat