- Prefectura Suceava a transmis ca Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la aceasta data, de 367 de paturi libere din care 30 pentru pacienți Covid-19, 218 in sectorul Non-Covid și 119 pentru zona tampon. La unitatea ATI nu este disponibil nici un pat pentru pacienți Covid.…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5692 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 12 persoane diagnosticate…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, in județ se inregistreaza un numar de 5195 de persoane declarate vindecate de coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 14 persoane diagnosticate…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a comentat la Digi24 bilanțul cazurilor de coronavirus din ultimele 24 de ore, in condițiile in care Romania a inegistrat un nou record negativ: 1504 de noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore. El spune ca este necesara respectarea regulilor…

- Confuzie totala in privința numarului de paturi de terapie intensiva din secția modulara ATI COVID, aflata in construcție la spitalul județean din Brașov. Speranța ca secția va fi dotata cu 28 de paturi noi a fost spulberata astazi de autoritați. Acestea au anunțat ca doar 15 dintre cele 28 paturi din…

- In sectia externa COVID-19 a Spitalului Militar Clinic de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara, operationalizata saptamana trecuta pentru forme usoare ale infectarilor cu SARS-CoV-2, sunt internati 36 de pacienti testati pozitiv si unul asteapta rezultatul, a declarat, luni, pentru AGERPRES,…