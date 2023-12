Spitalul Filantropia din Craiova mai investește peste 200.000 de euro în aparatură Spitalul Filantropia din Craiova mai face o investiție serioasa pentru a achiziționa aparatura medicala. De curand a scos la licitațiie un contract pentru a cumpara mai multe echipamente medicale care vor costa mai bine de 200.000 de euro. Spitalul Filantropia din Craiova se bucura de o atenție deosebita din partea municipalitații și, in ultimii ani, a avut parte de investiții serioase. De aceasta data, spitalul a fost cel care a publicat in SEAP anunțul pentru cumpararea unui aparat radiologic mobil cu brat C, unui cardiotocograf, unui microtom semi-automat rotativ, unei cazi de tratament galvanic,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

