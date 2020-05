Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a prezidat joi, 2 aprilie martie a.c., o videoconferinta cu Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si reprezentanti ai institutiilor locale cu privire la situatia epidemiologica…

- Spitalul județean Targoviște a amenajat un spațiu dedicat terapiei intensive doar pentru bolnavii cu coronavirus. Acesta are 6 paturi noi Post-ul DAMBOVIȚA COVID-19: Pavilion de Terapie Intensiva pentru bolnavii cu Covid -19, dotat cu paturi și ventilatoare noi apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș va aloca, daca situația o va impune, inca 340 de paturi pentru pacienții cu coronavirus, a anunțat pe Facebook, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.„Spitalul de boli infecțioase și tropicale Victor Babeș, administrat de Primaria Capitalei,…

- In aceasta seara vor fi realizate procedurile de externare pentru 3 pacienți care au fost internați in Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Ultimele 2 rezultate ale testelor realizate acestor persoane sunt negative, iar conform definiției de caz, acestea sunt considerate vindecate.…

- Inca doua cazuri de coronavirus, in Romania, bilanțul național ajungand la 97!Cazul 96 este o femeie, 47 ani, din București, contact direct al cazului 45, asimptomatica, aflata in autoizolare la domiciliu. Cazul 97 este un barbat, 39 ani, din judetul Dolj, intors in 05.03. din Brescia,…

- Numarul cazurilor care vor fi internate la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara va ajunge la 15. Astazi, alte trei femei au fost confirmate cu coronavirus. The post Trei noi cazuri de coronavirus in Timiș – doua femei in carantina, una in autoizolare appeared first on deBanat.ro…

- Un copil de trei ani din Galati care a intrat in contact cu o matusa venita din Italia este internat la Spitalul de Copii din Galati, fiindu-i prelevate probe pentru coronavirus. Copilul are probleme de respiratie potrivit news.ro.Potrivit prefectului de Galati, Gabriel Avramescu, in acest…

